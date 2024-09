Bosconavigli | perché l’architetto Stefano Boeri è stato indagato per lottizzazione abusiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – Il progetto immobiliare “”, firmato dall’archistar, era finito, già a luglio, tra la decina di altre operazioni di rigenerazione urbana, 14 si contavano al 31 di agosto, finite al centro della grossa inchiesta della procura su concessioni edilizie “disinvolte“ che hanno dato luogo ad altrettanti abusi. Lo “tsunami urbanistico” che ha portato al sequestro di una decina di grossi cantieri milanesi ha rilevato quasi in ognuno di questi la mancanza, a vario titolo, del necessario “piano attuativo” per costruire, con gli annessi servizi per i residenti dell’area interessata dalla nuova costruzione. Le contestazioni E ancora, in alcuni casi, un’altezza della costruzione che arriva a 41 metri, superando i 25 che sono considerati il limite proprio per fare a meno del piano attuativo.