Biglietti Shakhtar Donetsk-Atalanta | prezzi e dove trovarli

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'incontro Champions League trasi terrà il 2 ottobre 2024 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Questo stadio, con una capienza di oltre 62.000 posti, è diventato la "casa europea" temporanea delloa causa dell'impossibilità di giocare in Ucraina, colpa della guerra in corso. L'accordo tra loe lo Schalke 04, proprietario dello stadio, permette al club ucraino di disputare le proprie gare casalinghe di Champions League in una sede sicura, beneficiando anche del supporto della numerosa comunità di rifugiati ucraini presenti in Germania. La partita inizierà alle 18.45.