Un nuovo velivolo una nuova livrea Come saranno le Frecce tricolori

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - "C'è un mondo che cambia non positivamente e nel quale noi inseguiamo la tecnologia, e l'evoluzione. E lo abbiamo fatto in questi anni consentendo di essere all'avanguardia nel mondo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Istrana, sede del 51mo Stormo Caccia "Ferruccio Serafini", intervenendo alla cerimonia conclusiva del tour in Nord America delle. Per l'occasione è stato presentato anche ildel futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, l'M-346, firmato da Leonardo, con unaideata dai designer del gruppo Pininfarina. "Quello che ci insegna la giornata che stiamo vivendo oggi - ha detto il ministro Crosetto - è che il futuro si costruisce con la preparazione quotidiana, con il lavoro di moltissime persone, con la sinergia di moltissime persone e con la capacità di vedere lontano".