Tempo di correre con Deathsprint 66!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Avete sentito il clamore, avete sentito l’entusiasmo. Ora è arrivato il momento di provare di persona la velocità e il pericolo di66, che si lancia a capofitto sul PC più vicino a voi, tramite Steam.66 non richiede abbonamenti o season pass per essere giocato. Sintonizzatevi ora e preparatevi allo spettacolo più letale del mondo. Ma non dovete credeteci sulla parola: guardate il trailer di lancio e non avrete più dubbi! Prima di scendere in pista, assicuratevi di essere informati sui dettagli del nostro amato sport sanguinario fissando le vostre orbite ottiche sulla nostra istruttiva serie di video Behind the Speed, in cui le menti contorte di Sumo Newcastle vi illustrano ciò che ha ispirato la realizzazione di66. E una volta finito, assicuratevi di andare sul Discord di Secret Mode per collegarvi con i vostri compagni di gara.