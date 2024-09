Mancini | Ho 20 giocatori nella mia rosa che siedono in panchina quando gioca la loro squadra Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo scarso minutaggio dei propri nazionali inizia a preccoupare il ct dell’Arabia Saudita. La suaha vinto contro la Cina in rimontapartita valida per la qualificazioni ai mondiali del 2026, ma sul suo volto non è apparsa l’ombra di un sorriso. La Faz scrive: “Neppure un piccolo sorriso è apparso sul volto di Robertoè arrivata la vittoria sotto la pioggia battente della metropoli cinese di Dalian. Dopo venti minuti di gioco, le cose sembravano mettersi male, l’Arabia Saudita era sotto 1-0 nelle qualificazioni asiatiche per il Mondiale 2026,ndo in inferiorità numerica dopo un cartellino rosso, e i cinesi stavano lottando. Ma in qualche modo i sauditi hanno ribaltato la situazione con due colpi di testa del difensore Hasan Kadesh, che non aveva mai segnato per la nazionale prima. Il gol della vittoria è arrivato al 90?.