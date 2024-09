Lonely Planet | Laura Dern e Liam Hemsworth al centro di un affair nel trailer del film Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) In arrivo il mese prossimo sulla piattaforma digitale, ilè scritto e diretto da Susannah Grant, nota per la serie Unbelievableha diffuso in streaming ildi, che vede protagonistinei panni di un giovane e una famosa scrittrice che in viaggio si innamorano perdutamente. Il, infatti, segue la nota scrittrice di romanzi di nome Katherine () che, in cerca di ispirazione, prenota un viaggio per un ritiro per scrittori in Marocco. Lì incontra un giovane uomo () la cui conoscenza si evolve in un'inebriante storia d'amore che cambia del tutto la sua vita. Il cast di supporto comprende Diana Silvers ("Space Force"), Ben Youcef ("Afraid"), Bellina Logan ("Palm Royale"), Gustav