Lo stalking al contrario | arrestata Non accettava la fine della relazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è presentata sotto casa sua alle 2 di notte. Ha suonato il citofono diverse volte e, quando si è accorta che lui non le avrebbe di certo aperto, avrebbe iniziato a chiamarlo. Voleva avere spiegazioni sul motivo per cui l’aveva lasciata. Non riusciva a superare l’impasserottura che è avvenuta tempo fa. Nel gennaio scorso però le era stato imposto dall’autorità il divieto di avvicinamento al suo ex. Una misura dal carattere drastico scaturita nei suoi confronti per la condotta lamentata e poi documentata alle forze dell’ordine dallo stesso ragazzo. La donna, 35 anni di Osimo, l’altra notte quel divieto l’ha violato. Ad accorgersi del trambusto anche alcuni vicini di casa svegliati di soprassalto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando osimano guidati dal maggiore Gianluca Giglio che l’hanno tratta in arresto. Ieri mattina la direttissima al tribunale di Ancona.