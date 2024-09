La Promessa | anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lede Laper la settimana dal 16 al 20ci portano nuovi sviluppi intensi e colpi di scena inaspettati. Il destino dei protagonisti della soap spagnola, che ha conquistato il pubblico italiano, è sempre più intricato, con rivelazioni sconvolgenti e decisioni che cambieranno per sempre le loro vite. Cosa accadrà nelle nuove puntate de “La” – VelvetMag La, Maria ritrovata, ma il pericolo non è finito Nelle nuove puntate de La, uno degli eventi più attesi sarà il ritrovamento di Maria. Dopo essere stata rapita e tenuta prigioniera, la giovane donna finalmente riemerge, ma le circostanze del suo salvataggio lasciano presagire che i problemi non siano ancora risolti. Nonostante il sollievo iniziale, il pericolo potrebbe essere tutt’altro che passato, e nuovi segreti rischiano di mettere a repentaglio la sua sicurezza.