Famiglia perseguitata dai ladri | Li abbiamo incrociati cinque volte tutta la nostra zona presa di mira

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pesaro, 12 settembre 2024 –tentativi di furti in pochi giorni: “Siamo esasperati epaura di incontrare inel nostro giardino”. A Francesca Marchetti, residente in via Zanardelli 7, e alla suaè capitatoultimamente: “Dueè accaduto a mia figlia, che in un caso ha incrociato un ladro di fronte al garage la sera tardi e si è vista puntare in faccia la pila: così non ha potuto nemmeno vederlo e lui è potuto scappare con agilità, ma la paura è stata tanta. In un’altra circostanza, pochi giorni dopo sempre la sera tardi, mia figlia ha incontrato un individuo che stava camminando dietro casae che quando l’ha vista è scappato, inciampando nell’annaffiatoio e saltando la rete. Poi ci sono stati altri tre incontri ravvicinati, e dueil ladro è fuggito aprendo un cancelletto che comunica con un altro giardino”.