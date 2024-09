Coppa Davis 2024 Germania-Cile 3-0 | i tedeschi vincono ancora a Zhuhai e sono ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Laè la prima squadra a raggiungere idi finale delladi tennis: a(Cina), nella terza giornata del Gruppo C della prima fase a gironi, ihanno battuto ilper 3-0, conquistando il secondo punto in classifica nel raggruppamento che comprende anche Stati Uniti e Slovacchia, selezioni che si affronteranno domani (gli statunitensi hanno un punto). Nel primo singolare lava in vantaggio grazie alla vittoria di Maximilian Marterer su Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nel primo set Marterer vola sul 5-0 centrando il break nel secondo game a zero e nel quarto ai vantaggi, e poi va a chiudere sul 6-1 in 36 minuti. Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 3-3, poi il teutonico trova due break a quindici, nel settimo e nel nono gioco, andando a chiudere sul 6-3 in 49?.