Come finisce il film Creed 3 | una resa dei conti emotiva

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alla fine diIII, Adonisvince il match contro Damian Anderson dopo 12 intensi round. Nonostante il rancore e la tensione tra i due, Adonis e Damian si riconciliano: Adonis sale poi sul ring con la figlia e la moglie Bianca, prima di allontanarsi con loro, segno di un nuovo inizio per la sua vita personale e professionale. Nella pellicola, terzodella saga spinoff di Rocky, Adonis, interpretato da Michael B. Jordan, si ritrova a dover affrontare il suo passato quando Damian (Jonathan Majors), un vecchio amico d’infanzia, riappare nella sua vita. Damian, dopo aver scontato una lunga pena in carcere, cerca di sfruttare il legame con Adonis per rientrare nel mondo della boxe, arrivando persino a organizzare un’aggressione contro Drago per farsi spazio nel ring.