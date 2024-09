Una città immersa nel verde | i benefici per la salute mentale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli alberi migliorano la vita degli esseri umani in molti modi. Dovrebbe cercarli chi torna in citta? a settembre, mese a cui il cambiamento climatico regala ormai temperature estive. I gradi Celsius aumentano nelle cosiddette isole urbane di calore, dove l’asfalto e il cemento assorbono i raggi solari, amplificando gli effetti del meteo. Solo le fronde di pini o platani forniscono il fresco e l’ombra capaci di mitigare la canicola. Un lavoro recente, pubblicato sulla rivista The Lancet, ha calcolato che aumentare la copertura della chiomadel 30 per cento in 93 citta? europee potrebbe prevenire quattro decessi prematuri su 10 correlati all’afa. Allo studio internazionale ha contribuito anche una scienziata italiana, Federica Marando dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).