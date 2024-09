Milano-Cortina 2026 Abodi | Pista da bob sarà eccellenza sportiva e tecnologica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lada bob diun’dal punto di vista sportivo e tecnologico, tra le più evolute al mondo e che renderà ancor di più questo luogo affascinante. Le Olimpiadi e Paralimpiadi diavranno certamente una meravigliosache consentirà alle atlete e agli atleti di dare il massimo”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea, in visita all’impianto insieme al Commissario di Governo e ad di Simico Fabio Saldini. “Visitando il cantiere – ha proseguito– ho avuta una positiva e fantastica impressione sulla sua progressione: la sto misurando man mano che vengo qui. Vedo questa ‘creatura’ che sta evolvendo, vedo la cifra dell’impegno del capitale umano, vedo la regia di Simico che mi dà il senso del governo del tempo che per noi è fondamentale, visto che non ne abbiamo moltissimo.