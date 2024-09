Lite a colpi di motosega in strada nel Siracusano | il VIDEO shock diventato virale

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Furiosadiin: una scena da film horror quella registrata a Rosolini, nella zona sud del, dove unaè degenerata in un violento scontro, appunto adi. L’episodio, ripreso da alcuni passanti esubitosui social, ha coinvolto un giardiniere alla guida di un camioncino e un gruppo di stranieri a bordo di un’auto. Stando alle prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato per una questione di precedenzale non rispettata, ma le parole pesanti hanno rapidamente lasciato spazio a un pericoloso scontro fisico. La dinamica dello scontro Secondo i testimoni, la situazione è precipitata quando uno degli stranieri è sceso dal veicolo e ha afferrato unadal camioncino del giardiniere.