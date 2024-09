Bucchioni | Di Lorenzo? Non è in un grandissimo periodo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Enzo, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “La gara contro la Francia può essere la ripartenza, quella che non era mai arrivata finora con Spalletti. Ho visto finalmente una squadra che crede in quello che fa e che gioca divertendosi. Tonali è tornato in forma straordinaria, dopo l’anno di squalifica è cresciuto tanto: ha ricevuto una lezione di vita e sarà il faro di questa Nazionale. Ora mi aspetto una Nazionale che continui a crescere e a consolidare il proprio gruppo. Di? Non è in un. Ha dato molto a Spalletti e il CT sa che cos’è la riconoscenza. Nell’anno dello Scudetto è stato l’emanazione di Luciano in campo, poi ha vissuto una stagione che gli ha strappato via le radici.