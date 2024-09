Apple multata per 13 miliardi | la Ue ribadisce la sua posizione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riportatoal centro dell’attenzione per una questione che si trascina da anni. Ovvero la restituzione di 13di euro in tasse non pagate all’Irlanda. Questa multa, cheaveva cercato di contestare, è stata confermata dall’Ue, ribadendo che l’azienda aveva beneficiato di aiuti di Stato illegali. Tasse simboliche Le indagini iniziate nel 2016 da parte della Commissione europea hanno messo in luce un accordo fiscale trae il governo irlandese, ritenuto in violazione delle leggi europee sugli aiuti di Stato.avrebbe infatti ricevuto agevolazioni fiscali che le avrebbero permesso di pagare meno tasse rispetto alle altre aziende operanti nello stesso mercato. La vicepresidente esecutiva Ue Margrethe Vestager.