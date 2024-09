Vuelle piazza biancorossa L’abbraccio alla squadra | Insieme per tornare in A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Pesaro, 10 settembre 2024 – Il vecchio cuore biancorosso è tornato a battere. Ma a dire il vero non aveva mai smesso. L’hanno voluto dimostrare anche questa sera le centinaia di tifosi dellaarrivati indel Popolo per la presentazione ufficiale della, tra cui i ragazzi della curva che hanno raggiunto lacon un corteo, guidati da uno striscione con su scritto “Onora la storia. Conquista la gloria”. L’entusiasmo è tornato, nonostante i malumori degli ultimi anni e anche se quest’anno la formazionemiliterà nel campionato di A2, il supporto dei tifosi non mancherà. In testa un solo obiettivo:nella massima serie. Tra il pubblico di stasera non sono voluti mancare quattro tifosi d’eccezione: il tre volte campione del mondo, Pecco Bagnaiaai piloti Franco Morbidelli, Celestino Vietti e Federico Fuligni.