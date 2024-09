Romanengo botte ai genitori e continue richieste di denaro | figlio violento allontanato da casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)(Cremona), 10 settembre 2024 – ??Non torna più aunche ha sottoposto alle pene dell’inferno i suoi, minacciandoli e anche picchiandoli, arrivando a mandare il padre al Pronto soccorso per farsi medicare. Quando la misura è stata colma, i due parenti si sono visti costretti a denunciare il, per evitare il ripetersi e magari l’aggravarsi di situazioni di pericolo. Dopo due anni di situazioni border line, sono andati dai carabinieri, lo scorso mese di agosto e in questi giorni hanno ottenuto dal giudice che ilse ne andasse dae non facesse più ritorno. Due anni d’inferno, la convivenza in questa famiglia che ha dovuto misurarsi con le intemperanze del, sempre più nervoso e sempre più aggressivo a causa degli abusi ai quali si sottoponeva.