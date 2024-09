Presunta estorsione a Pogba rinviate a giudizio sei persone | c’è anche il fratello Mathias

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) La vicenda dellaai danni di Paulfinisce in tribunale. Come riporta l’AFP, due giudici istruttori parigini hanno rinviato asei, tra cui ildel calciatore,, dopo due anni di indagini sull’episodio avvenuto nel 2022. Come riporta L’Equipe, cinque degli indagati sono accusati di aver organizzato un incontro nella periferia parigina il 19 marzo 2022 per costringere il giocatore ad aiutarli finanziariamente in nome della loro vecchia amicizia. Questi saranno processati per, rapimento e associazione a delinquere. Uno di questi uomini è in custodia cautelare.invece sarà processato per tentatae associazione a delinquere.