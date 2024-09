L’arte dei fichi secchi | da dolci per i poveri a leccornia da conservare per l’inverno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024) Il cibo può essere anche immortale. Lo ha detto Moreno Cedroni, quando abbiamo parlato di conserve, e a crederlo saranno state sicuramente anche le nonne che nella loro lunga carriera da massaie (non tutte!) hanno conservato qualsiasi cosa, dai pomodori, agli ortaggi per la giardiniera, fino a legumi e frutta per farci marmellate ma anche dolcetti, come i. E quando la povertà era più diffusa di adesso e il cioccolato era irraggiungibile, le donne italiane si ingegnavano per fare leccornie dasottochiave in scatole rimediate e offrirle ai loro piccoli in dosi centellinate tutto l’anno o spacchettarle per festeggiare con dolcezza il Natale. Isono tipici del Sud Italia, di regioni come Puglia, Calabria, Campania e Sicilia, quelli con la mandorla, in particolare, vengono preparati in Puglia quando è tempo di maturazione deidi agosto e settembre.