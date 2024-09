Kate Middleton l’abito nel video nasconde un messaggio segreto per Meghan

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 10 settembre 2024)ha completato il ciclo di chemioterapia. L’annuncio da parte della principessa del Galles è arrivato attraverso unmolto toccante di tre minuti, che ha sorpreso fan. Le parole che accompagnano ile le immagini stesse di Catherine con il marito William e i tre figli nella campagna della loro tenuta nel Norfolk, sono commoventi e intrise di speranza. In quel breve filmato la moglie dell’erede al trono britannico ha optato per un abito bohémien cheun. Leggi anche:, è finita con la chemio: poi la brutta notizia Leggi anche: Totò Schillaci e il tumore: cos’è e come si previene. I sintomi a cui fare attenzione, la fine della chemio La principessa del Galles ha ammesso di aver attraversato un periodo davvero difficile. Tutto quandoè finita in ospedale per un intervento chirurgico addominale.