Si sono sposati Fiori d’arancio alla Rai per la protagonista del programma | party bellissimo e tanti vip

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’8 settembre 2024, la storica città di Assisi ha fatto da cornice a un matrimonio da sogno che ha catturato l’attenzione di tutti: quello tra Cristina Grimaldi e Giacomo Benedetti. La cerimonia, che si è svolta nella suggestiva Basilica di San Francesco, ha visto la partecipazione di numerosi amici, familiari e volti noti del mondo dello spettacolo, rendendo l’evento ancora più memorabile. Cristina Grimaldi, già nota al pubblico per la sua partecipazione al celebreAffari Tuoi, ha incantato tutti con un abito da sposa elegante e raffinato, disegnato da un famoso stilista italiano. >> “Non piangere dai”. Affari Tuoi, Desirè scoppia in lacrime: tutta colpa del Dottore. Stefano De Martino ferma tutto Il suo look, caratterizzato da dettagli romantici e un velo lungo, ha esaltato la sua bellezza e il suo carisma.