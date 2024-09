Pierina Paganelli si decide sulla scarcerazione di Dassilva | sono ore d’ansia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 9 settembre 2024) Louisè in carcere perché indagato per l’assassinio di. La 78enne è stata uccisa nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini tra il 3 e 4 ottobre del 2023 con 29 coltellate. Al momentoè l’unico indagato e oggi, lunedì 9 settembre 2024, il Tribunale del Riesame di Rimini dovràresua. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, allagamenti e tromba d’aria mettono in ginocchio l’Italia Leggi anche: Totò Schillaci ricoverato in ospedale: che malattia ha e come sta Omicidio, oggi la decisionediOggi i giudici dovrannose confermare o annullare la carcerazione di Louis. La misura era stata decisa dal Gip il 16 luglio scorso: l’unico indagato per la morte diera in carcere per pericolo di inquinamento delle prove e di fuga.