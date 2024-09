Nela | Dimarco tra i migliori in assoluto Ci abitua a gol e assist

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Anche questa sera in Israele-Italia Federicoè entrato nel tabellino, non però da marcatore. Ha fatto l’per Davide Frattesi, Sebinone parla in questo modo sulla Rai. POSITIVO – L’esterno dell’Inter continua ad acquisire fiducia risultando decisivo con l’Italia. Contro Israele arriva l’per il compagno non solo azzurro, ma anche nerazzurro, Davide Frattesi. Sebinoelogia il giocatore: «gioca più avanti di me, sta facendo bene con il suo club e in nazionale. Lui uno deiin, fa gol ee ci hato così. Prosegue il suo ottimo momento, con questo modulo è un calciatore ideale. Questi due ruoli, con Cambiaso dall’altra parte, diventano molto importanti per la nostra Nazionale. Il pallone ditaglia tutta la linea difensiva, è eccezionale.