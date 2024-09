Nazione & finanza Una manovra equilibrata per il 2025 guardando al bene dell’Italia In attesa che l’Ue si svegli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) I conti della Finanziariasono presto fatti: 20 miliardi per riconfermare le misure stabilite negli scorsi anni, l’accorpamento delle aliquote Irpef (4 miliardi), il taglio del cuneo (10,7 miliardi), il finanziamento delle Zone Economiche Speciali (2 miliardi), missioni internazionali e detassazione welfare aziendale e premi di produttività (sommati circa 2 miliardi). Se ci aggiungete l’impegno di riduzione del deficit dello 0,5% annuo per 7 anni, ci vogliono tra 10 e 13 miliardi di euro. In totale 30 miliardi e rotti senza una sola misura nuova. Nessun problema sulle coperture della finanziaria E le coperture? Grazie alle maggiori entrate del primo semestre (10,9 miliardi), proiettate sui 12 mesi possiamo ipotizzare che 21 miliardi siano coperti. Agli altri 9 si può sopperire con dei tagli che Giorgetti starà già impartendo ai ministeri.