Maltempo Molteno sommersa | evacuate trenta famiglie Il sindaco | Situazione drammatica

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Lecco), 9 settembre 2024 – “Unadavvero”. A parlare è ildiGiuseppe Chiarella. Il paese brianzolo ieri sera è stato sommerso da un'ondata d'acqua, dal cielo, per la pioggia battente, e da terra, perché sono esondati i torrenti Bevera e Gandoglio che lo attraversano.30Sono stated'urgenza una trentina diche abitano in case completamente allagate. Tra loro anziani, diversamente abili e bambini. Per aiutare gli sfollati a lasciare le loro abitazioni sono intervenuti i vigili del fuoco in gommone, sebbene poi non sia stato necessario utilizzare mezzi nautici. “La notizia positiva è che tutti stanno bene e siamo riusciti a prestare assistenza alle persone anziane e invalide. - prosegue il primo cittadino.