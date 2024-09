Gianmarco Tamberi vince il Galà dei Castelli! Terzo successo dopo le Olimpiadi stoccata a Bellinzona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha vinto la gara di salto in alto aldei, il tradizionale Meeting diche caratterizza il finale di stagione per l’atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto sulla pedana svizzera, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, ilcircuito internazionale itinerante per importanza), grazie a un balzo a 2.27 metri firmato al secondo tentativo e ha così migliorato il record dell’evento (2.23) che gli apparteneva dallo scorso anno. Il fuoriclasse marchigiano si è così imposto nella terza garaledi Parigi 2024, dove una colica renale gli impedì di essere assoluto protagonista e di andare a caccia della seconda medaglia d’oro a cinque cerchi.l’affermazione in Diamond League a Chorzow (2.