Due giorni di festa a Pieve Santo Stefano

(Di lunedì 9 settembre 2024) ARezzo, 9 settembre 2024 – È stata unameravigliosa. Duedi gioia per, una gioia non scalfita dalla pioggia che dalla serata di ieri ha giocoforza modificato il programma, con la decisione di spostare la Tombola in piazza a domenica prossima 15 Settembre alle ore 22, e con la conseguente anticipazione dei fuochi d'artificio alle 23. «Il 7 abbiamo potuto partecipare alla tradizionale processione fra due ali di folla, con il momento clou dell'accensione dei pagliai seguito da centinaia di persone. Una cerimonia religiosa officiata dal Padre Guardiano della Verna molto intensa, con il coro Altotiberino a renderla ancor più intima. Poi il grande lavoro svolto dai Rioni, che hanno offerto al tanto pubblico in visita giochi di luce e suggestioni che ogni anno ci stupiscono di più.