Draghi scuote l’Europa | cambio radicale o sarà il declino

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'Europa deve darsi una mossa o rischia di implodere. Mariochiede undi passoall'Unione europea a cominciare dagli investimenti. Secondo l’ex presidente della Bce 800 miliardi all'anno per rilanciare la competitività del Vecchio Continente sono il minimo necessario per stare al passo con i concorrenti globali. E per trovare le risorsenecessario fare debito comune: come, per la prima volta nella storia, è stato fatto per uscire dalla pandemia. È definitivonel suo Rapporto sulla competitività europea, presentato questa mattina a Bruxelles. La premessa è quella che da anni si ripete: da oltre vent’anni l’Unione Europea non cresce e i cittadini comunitari ne pagano il prezzo. Servono,lo ha detto chiaramente, innovazione, transizione ecologica ed energetica e Difesa. E servono miliardi di euro.