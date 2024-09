Apple spalanca le porte all’IA e alle critiche con iPhone 16

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) La notizia era stata annunciata durante la conferenza con gli sviluppatori lo scorso giugno, quindi nessuna sorpresa. Ma il lancio dell’16 è accompagnato comunque da una dose di fascino superiore rispetto ai modelli precedenti. Il motivo è semplice: ancheha deciso di introdurre nel suo ultimo dispositivo l’intelligenza artificiale,Intelligence, così come già fatto drivali Google e Samsung, grazie alla collaborazione con OpenAI che metterà la tecnologia di ChatGPT a disposizione dell’azienda di Tim Cook. In sostanza, ci sarà un potenziamento dell’assistente vocale che sarà in grado di interagire con le altre app e di offrire maggiore aiuto all’utente. Leggendo delle e-mail, ad esempio, o trovando una foto nel proprio rullino semplicemente descrivendola a voce.