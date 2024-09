Annamaria Bernardini De Pace la lettera a Raoul Bova era davvero indirizzata all’attore?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024)De, celebre avvocato divorzista dei vip, è ricordata per aver scritto unapubblica a suo genero, nel 2014, che molti ritennero rivolta a, che allora era sposato con Chiara Giordano, una delle due figlie diDe. In realtà l’avvocato ha chiarito più volte che non era. Nella, pubblicata da Il Giornale, la donna distrugge il destinatario, accusandolo di aver tradito sua moglie, nonostante avesse giurato su sua figlia adolescente che non l’avrebbe mai fatto, e soprattutto sottolinea che se il genero ha fatto carriera, da impiegato a direttore, è merito di sua moglie, che gli ha organizzato le pubbliche relazioni. Infine, dopo averlo accusato di essere manipolatore e ambivalente, svela pubblicamente che l’uomo a letto dura meno di uno spot pubblicitario.