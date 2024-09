Palma Campania denaro ai Carabinieri per chiudere un occhio sulla droga in auto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Durante un controllo un cittadini bangladesi offre soldi per coprire la presenza di: arrestato Isi sarebbero limitati ad una sanzione amministrativa e una segnalazione alla Prefettura per uso di stupefacenti. Per il 30enne di origini bangladesi, invece, si sono aperte le porte del carcere. Durante un controllo in strada, i militari della stazione dihanno trovato nell’del 30enne una dose di cocaina e una di hashish. Una quantità esigua, lontana dall’essere rilevante penalmente. L’uomo, però, si è rivolto a uno deie ha offertoper fargliun. Dopo qualche istante ci ha riprovato, consegnando nelle mani dei militari il suo portafogli.Ha alzato la posta, offrendo tutto ilal suo interno meno una banconota da 10 euro che sarebbe servita per fare benzina.