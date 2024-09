Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) L'altro fronte di Kiev:e insubordinazioni. Nei soli primi 4 mesi dell'anno, i procuratori ucraini hanno avviato procedimenti penali contro quasi 19mila soldati che hanno abbandonato le loro posizioni o hanno disertato. A rivelarlo è la Cnn in un servizio dedicato alladelle truppe ucraine sul fronte. «Sono dati impressionanti», commenta l'emittente, diffondendoli. E molto probabilmente incompleti: diversi comandanti hanno infatti dichiarato che molti ufficiali non segnalano lee le assenze non autorizzate, sperando di convincere le truppe a rientrare volontariamente, senza incorrere in punizioni. Questo approccio è diventato così comune che l'Ucraina ha cambiato la legge per depenalizzare la diserzione e le assenze senza permesso, se commesse per la prima volta.