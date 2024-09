Calcio Spalletti | contro Israele possibili 4-5 cambi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – Secondo appuntamento in Nations League dopo la vittoria in Francia per la Nazionale di Lucianodomani a Budapest, campo neutro di-Italia. Sacchi ha avvertito delle difficoltà dopo un successo come quello di Parigi. “Ho letto il discorso di Sacchi e lo ritengo corretto – le parole di– Lui ci ha insegnato in quale difficoltà possiamo incorrere se non la prepariamo bene. Sarà una partita totalmente diversa rispetto a quellala Francia, quel match sarà difficilmente riproponibile. E’ difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta cheerò 3-4-5 calciatori”. Soddisfatto del ritorno di Tonali: “Eravamo tutti a braccia aperte pronti ad accoglierlo, per noi è un giocatore importante viste le sue qualità.