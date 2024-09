Bike to work lavori in via Olmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Una pista ciclabile piuttosto frequentata anche per i percorsi casa-lavoro collega Budrio a uno dei suoi cimiteri più grandi, ma da tempo è in condizioni non ottimali: sono questi i due fattori che hanno reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Sono partiti proprio da pochi giorni i, la cui durata si prevede attorno ai due mesi, di ristrutturazione della pista ciclo-pedonale di via, dallo svincolo SP6 a via Cantarana, a Budrio. I, il cui costo totale è di 132.000 euro, si inseriscono nel progetto della Regione-to-, che si pone l’obiettivo di promuovere nuovi stili di vita consapevoli e di mobilità attiva anche nell’ottica della prevenzione della salute della collettività e di migliorare la fruizione del territorio e la promozione di servizi per i ciclisti.