Rogo di Pomara due denunciati Scatta il sequestro dell’area indagini lampo dei Forestali

(Di sabato 7 settembre 2024) La Spezia, 7 settembre 2024 – Due persone denunciate per ilche lo scorso weekend ha devastato la collina tra Pitelli e Arcola. Ledei Carabinieridella Spezia hanno permesso di individuare il punto dal quale si è propagato ilche ha distrutto circa sette ettari di bosco a. Inizialmente lesi erano concentrate su un’area utilizzata come deposito di attrezzature industriali e più in generale sull’area che affaccia in via Terralba, ma a seguito di alcune testimonianze degli abitanti del luogo e dell’acquisizione di filmati pubblicati su internet è stato accertato che il punto di origine era sul lato opposto del bosco (sul versante ovest; ndr ) con ilche solo successivamente si è propagato al versante di via Terralba.