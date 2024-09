MotoGP GP San Marino 2024 Marquez | Ho pagato la caduta in qualifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Abbiamo la giusta velocità, ma holaindi stamattina: quel giro era valido almeno per la seconda fila”. Così Marc, ai microfoni di Sky Sport, quinto al termine della Sprint Race del Gran Premio di Sandopo essere partito in nona posizione. “Misano è un circuito difficile dove sorpassare – ammette lo spagnolo – Non siamo lontani dal gruppo di testa a livello di passo, ma lami ha condizionato. Saranno fondamentali le prime due curve per capire se potrò lottare per il podio. Realisticamente, posso puntare alla top five”.GP San: “Holain” SportFace.