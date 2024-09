Mens Sana in campo Sfida a San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Torna inoggi alle 17,30 la ‘Note di Siena’per il secondo test amichevole del suo lungo pre campionato. Avversario dei biancoverdi è l’Estrusca Basket San, team di serie B Interregionale dove dalla passata stagione milita il grande ex Marco Menconi. Sarà un buon test per la formazione di Betti che martedì sera a Colle contro Valdelsa Baskete (serie D) è parsa logicamente ancora in rodaggio. "Dal punto di vista emotivo per me è stato un esordio particolare - sottolinea il centro biancoverde Jacopo Ragusa -: c’erano tanti tifosi a vederci, una cosa alla quale, soprattutto per una amichevole, non ero abituato. Inè stata dura fisicamente perché siamo ancora piuttosto pesanti di gambe e credo si sia visto. Però credo che i primi segnali siano positivi. Piano piano stiamo costruendo la squadra che saremo e che vogliamo essere".