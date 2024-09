Le news Oggi sfida alla Primavera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La Reggiana continua a prepararsi per la ripresa del campionato, domenica 15 alle 15 al ‘Città del Tricolore’ contro il Sudtirol. Questa mattina in via Agosti i granata saranno impegnati in un allenamento contro la2, che farà il proprio esordio in campionato sabato prossimo, al ‘Notari’ di Montecchio, con il Sudtirol. Dopo la ‘sgambata’ odierna, Rozzio e soci godranno di un giorno di riposo e si ritroveranno lunedì pomeriggio, poi i successivi allenamenti saranno tutti al mattino con le due sedute che precederanno il match (quindi in questo caso venerdì e sabato) che non saranno aperte al pubblico. Nel frattempo la Lega di Serie B ha reso noti gli orari degli incontri d6ª all’8ª giornata. I granata scenderanno in campo sabato 21 settembre contro la Salernitana, sempre al ‘Città del Tricolore’, alle 15.