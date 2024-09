Buttafuoco ' la Mostra del cinema un corso di laurea condensato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) 'È stato undie non solo nei giorni dellama anche nei mesi preparatori. E vale per tutte le arti della Biennale, ogni giorno imparo qualcosa. Una possibilità di confronto e ricerca unica. Mi fa sentire un allievo, anzi un alunno" ha detto all'ANSA il presidente della Biennale Pietrangelotracciando il bilancio di Venezia 81. Per alcune ore nei rumors di ieri è stato sul punto di diventare ministro della Cultura. "Nessun imbarazzo - ha risposto -, era una pigrizia giornalistica".