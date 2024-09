Bagarre in consiglio scontro fra politici Spettacolo vergognoso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Carrara, 7 settembre 2024 – Il teatrino andato in scena incomunale sta ancora suscitando eco. “Quello che è accaduto è stato unoindecente per l’intera città” ha affermato la capogruppo del Pri Alberta Musetti, sottolineando come il confronto, talvolta anche aspro, faccia parte della politica, ma ciò che è accaduto in assise dovrebbe essere motivo di censura. “L’uscita dall’aula della maggioranza è stato un segnale non di dissenso politico ma di mancanza di rispetto per ilcomunale - ha proseguito Musetti - e per la funzione e il ruolo che riveste”. E riguardo la sua astensione in sede ha concluso: “Non ritengo il consigliere Andrea Tosi un razzista, le parole della sindaca, a mio giudizio, sono state frutto di un fraintendimento. Non c’è alcuna spaccatura nella maggioranza ma la stessa è più che salda”.