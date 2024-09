Astro Bot PS5 | un viaggio emozionante nel mondo del DualSense

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024)Bot per PS5 è una delle esperienze più gratificanti per i possessori della console. Non solo mette in luce le capacità tecniche della nuova PlayStation, ma lo fa con un gioco che unisce nostalgia e innovazione.Bot per Playstation 5, sviluppato da Japan Studio, funge da demo estesa per il nuovo controller, mostrando come questa nuova tecnologia possa cambiare il modo in cui interagiamo con i videogiochi.Bot, foto Screenshot – VelvetMagUn gioco che celebra la storia di PlayStation Sin dall’inizio,Bot si presenta come un tributo alla storia di PlayStation. Ogni livello è ricco di riferimenti ai giochi classici e ai dispositivi che hanno fatto la storia della console, come la PS1, la PS2, la PSP e persino il PS VR.