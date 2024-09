No all' inceneritore di Roma Schlein contro Gualtieri a sua insaputa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fuoco amico sul sindaco di, Roberto. Non solo il suo assessore alla Mobilità che spinge per l'ampliamento della Ztl alla vigilia del Giubileo, con una città ancora ben lungi dal dichiararsi pronta, ma soprattutto la segretaria del suo partito che ha aperto una breccia pericolosissima sul punto centrale dell'intero mandato capitolino targato: il temovalorizzatore. L'impianto, che dovrebbe risolvere la scandalosa emergenza rifiuti nella Capitale d'Italia, è riuscito ad andare avanti nonostante i venti contrari dei comitati, sostenuti dai Cinquestelle e, soprattutto, da Avs che, ricordiamo, è parte della maggioranza dem alla guida del Campidoglio. Elly, durante la festa dell'Unità a Genzano, ridente paesino dei Castellini, alle obiezioni dei comitati per il «no all'» di Santa Palomba, si è impegnata ad aprire un confronto sull'impianto.