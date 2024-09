Giro d’Italia delle eccellenze Prodotti tipici rinnovabili tecnologia casa e animali In 40mila metri quadrati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel solco tracciato lungo dodici secoli di storia, da oggi a domenica alla Fiera di Bergamo torna l’attesa Fiera di Sant’Alessandro (FdSA), rassegna regionale organizzata da Bergamo Fiera Nuova in collaborazione con Promoberg dedicata al settore Primario, tra agricoltura, macchinari e tecnologie, zootecnia, equitazione e. Rafforzato ulteriormente il format della rassegna, che abbina alla ricca area espositiva un nutrito calendario di eventi collaterali, tra cui convegni e tavole rotonde con al centro i temi più discussi del settore. Per fare il punto della situazione per una filiera che - da sempre alle prese con le variazionicondizioni meteo - negli ultimi anni ha dovuto sempre di più fare i conti con il tema del cambiamento climatico, tra improvvisi nubifragi, grandinate e periodi di caldo torrido e siccità.