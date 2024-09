Dai negozi agli hotel offerte di lavoro smart

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dal ricevimento alla cucina, dal bancone del barscaffali della profumeria. Ad oggi ledisono 33, ma il numero è destinato a divenire a tre cifre in prossimità dell’avvio della stagione dello sci. A Livigno anche l’incontro tra domanda e offerta di occupazione diventa: è nato, infatti, Livigno, il nuovo portale della località per la ricerca e il recruiting di nuovi collaboratori. Nato dalla sinergia di Livigno Next (la nuova denominazione dell’Azienda di promozione turistica) con l’Associazione Turismo e Commercio, il portale è stato progettato per racchiudere in un unico sito le numeroselavorative presenti sul territorio, sia nel turismo che nella ristorazione. Su livigno.it è possibile sia candidarsi direttamente che caricare il proprio curriculum in un database accessibile a tutti gli aderenti.