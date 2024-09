Superbike | BMW Shaun Muir è pazzo di gioia per le prestazioni del team

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un Mondiale 2024 dipraticamente perfetto per la BMW e per Toprak Razgatlioglu che si ritrovano in testa nelle rispettive classifiche. Un exploit clamoroso, quello messo a segno dal marchio tedesco, che quasi dal nulla ha cambiato completamente gli scenari nella categoria delle derivati spezzando il dominio di Aruba.it Ducati e dell’attuale campione del mondo (ormai praticamente certo della detronizzazione) Alvaro Bautista.così positive che hanno sorpreso, anche,che in una delle sue recenti interviste ha parlato del gran lavoro messo in pista dalla sua squadra. BMW, le parole di: “Stiamo ridefinendo gli obiettivi grazie a Toprak” (Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK)“Dobbiamo restare coi piedi per terra.