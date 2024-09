Scontro fra auto vicino Romamorti bimbo di 5 anni e sua zia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una donna di 39, incinta, e il suo nipotino di 5, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel comune di Nettuno, sul litoralea Roma, che ha coinvolto duemobili La mamma del bambino , sorella gemella della vittima, e anche lei in stato di gravidanza, è stata trasportata in ospedale con il conducente dell'altramobile in codice rosso. A quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi delle vittime dalle lamiere, al volante della macchina c'era la mamma del bambino con accanto la sorella mentre il piccolo era sul sedile posteriore. Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la macchina a un incrocio sia stata travolta da un'che percorreva contro mano via della Pineta.