Roma | approvata la delibera M5S per l’istituzione delle zone scolastiche a 30 km h

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Municipio I approva la proposta del Movimento 5 Stelle per migliorare la sicurezza nelle aree vicine alle scuole Un importante passo avanti per la sicurezza stradale intorno alle scuole di. Il Consiglio del Municipio I ha approvato ladel Movimento 5 Stelle che prevedea 30 km/h nei pressi degli accessi scolastici, una misura pensata per rendere più sicuri i tragitti degli studenti e favorire la vivibilità dei quartieri. Presentata lo scorso marzo nei Municipi e in Campidoglio, laè stata accolta con favore nel Municipio I, segnando un risultato significativo per il progetto “strade”, avviato durante la consiliatura del M5S. “Un passo in più per scuole più sicure”, hanato in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S in Municipio I.