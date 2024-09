Piombino svolta sulle acciaierie Piano industriale e rilancio del polo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Inizia a delinearsi il futuro delsiderurgico piombinese. Ne è certo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dopo l’incontro che ieri ha avuto con Sajjan Jindal, presidente del gruppo Jsw. Al centro del faccia a faccia c’erano ildi Jsw Steel Italy e l’accordo per la redistribuzione delle aree demaniali fra Jsw e Metinvest Danieli. I progetti disono due: da una parte la riqualificazione della vecchia acciaieria Jsw, con un forno elettrico e l’investimento di riqualificazione per l’impianto di produzione rotaie, e dall’altra l’avvio del progetto della nuova acciaieria green per un investimento di due miliardi di euro di Metinvest-Danieli. Se tutto andrà in porto,potrà tornare ad essere un importantesiderurgico. In ballo c’è il futuro dei quasi 1.