LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | in tre con un minuto di vantaggio su un gruppo di quaranta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.57: Dieci chilometri alla salita di Puerto Herrera (5.6km à 8.4%). Da capire come si muoveranno all’interno del secondoin fuga da 40 atleti 15.50: Vacek, Kung e Schmid hanno ora undi un. 15.45: Tra una ventina di chilometri ci sarà il GPM di Puerto Herrera (5.6km à 8.4%). 15.42: Ildella Maglia Rossa si trova a sette minuti di ritardo. 15.39: Direi che è quasi impossibile per Lafay, Bennett, Sepuvelda, Bizkarra, Martin, che si trovano a tre minuti dalne dei fuggitivi. 15.35: Sale a 44 secondi ildi Vacek, Kung e Schmid. 15.29: Narvaez e Tejada ripresi. Vacek, Kung e Schmid hanno una trentina di secondi disui 40 restanti fuggitivi. 15.25: In discesa ci provano anche Narvaez e Tejada.